昭和を代表する刑事ドラマ「Gメン'75」（TBS系、1975～82年放送）の初期のレギュラーメンバーだった俳優の岡本富士太がこのほど、作家・映画監督の山本俊輔氏が企画した都内のトークイベントに参加し、同作で助監督を務めた佐藤武光氏と作品を振り返る中で、一時期、同じ劇団に在籍した田中真紀子元外相とのエピソードを明かした。岡本は当サイトの取材に対し、娘に対する父・田中角栄元首相の予