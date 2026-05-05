クラブが鈴木唯人が右鎖骨骨折を発表ドイツ1部フライブルクは現地時間5月4日、日本代表MF鈴木唯人が右鎖骨骨折と診断されたと発表した。すでに手術を受けており、「無期限の離脱」となる。24歳の鈴木は現地時間5月3日にホームで行われたブンデスリーガ第32節ヴォルフスブルク戦に先発出場。しかし、試合終盤に相手選手と激しく接触。鈴木はその場に倒れ込み、治療を受けた末にピッチを後にした。ドイツ紙「キッカー」は「フラ