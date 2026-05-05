世界的に水資源の不足が深刻化する中、人工知能（AI）データセンターが「水を大量に消費する存在」との指摘が出ており、グローバルビッグテック各社が積極的に対応に乗り出している。先頭を走っているのはグーグルだ。世界各地に大規模データセンターを数十カ所保有するグーグルは最近、「2030年までに全世界のオフィスやデータセンターなどで使用する淡水の使用量を上回る量を還元する」との目標を明らかにした。昨年だけでも2650