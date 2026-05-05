東海（トンヘ、日本名・日本海）の北方限界線（NLL）付近の海上に中国漁船約100隻が集結したことを受け、韓国海洋警察が監視と取り締まりを大幅に強化した。4日、韓国東海海洋警察署によると、最近、中国漁船が東海岸に沿って北上し、NLL付近の海域に待機中であることが確認された。韓国海洋警察は大型艦艇1隻を配置して対応に乗り出した。東海海域における中国漁船の北上規模は、ここ数年増加傾向にある。昨年も約400隻が北上した