ホルムズ海峡内のタンカーなど船舶が抜け出るための米国の「解放プロジェクト」が始まった4日（現地時間）、イランメディアは韓国の人道的支援とテヘランへの特使派遣に言及しながら「韓国がイランに対して肯定的かつ建設的な接近方式を見せた」と評価した。これに先立ちイランはこの日、ホルムズ海峡内のアラブ首長国連邦（UAE）沖に停泊中だった韓国船社運航の船舶1隻（HMM NAMU、パナマ船籍）を攻撃し、トランプ大統領は韓国を