俳優の窪塚洋介（46）が5日までに自身のインスタグラムを更新し、豪華メンバーでのゴルフショットを披露した。「久々のメンツ」と書き出すと、自身と俳優の小栗旬、お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」藤森慎吾、カリスマ美容師として知られる高木琢也氏がポーズを決める4ショットをアップ。「EnjoyGolf」とつづった。窪塚と小栗は1998年放送のフジテレビ「GTO」、昨年公開の映画「フロントライン」で共演していた。