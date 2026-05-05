元NMB48でタレントの渋谷凪咲（29）が5日までに自身のインスタグラムを更新。キュートなオフショットを公開した。「きのこちゃん」と書き出した渋谷。“きのこ”頭に真っ赤なワンピースを着た可愛らしい姿を披露した。「#ゴキッシュ」「#お部屋にシュシュっとしてますか？」「#明るくバイバイしましょう」「#アース製薬」とコメント。4月より公開されているアース製薬「ゴキッシュ」のCMオフショットであることも明かした。