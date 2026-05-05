米俳優のキャメロン・ディアス（53）が第3子を出産したと、夫で米パンクバンド「グッド・シャーロット」のベンジー・マッデン（47）が発表した。【画像】キャメロン・ディアス、53歳で第3子出産夫が「ワンピース感満載の発表」マッデンは日本時間4日、自身のインスタグラムを更新し、「キャメロンと私は、3人目の子供、ナウタス・マッデンが誕生したことを、喜びと興奮、そしてこの上ない感謝の気持ちで発表します。息子よ、