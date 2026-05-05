リクルートが運営する旅行予約サイト「じゃらんnet」は、「旅応援クーポン」を5月1日から19日まで配布している。対象施設の予約金額に応じて、500円から15,000円までの6種類の割引クーポンを用意している。予約金額16万円以上で15,000円、8万円以上で8,000円、4万円以上で4,000円、2万円以上で2,000円、1万円以上で1,000円、5,000円以上で500円をそれぞれ割り引く。宿泊期間は5月1日から11月1日（チェックアウト）まで。各クーポン