【ジュネーブ＝船越翔】世界保健機関（ＷＨＯ）は４日、大西洋を航行中のクルーズ船で、ネズミなどのげっ歯類が媒介する「ハンタウイルス」への感染が疑われる事例が相次ぎ、これまでに３人が死亡したと発表した。船内で集団感染が起きた可能性もあり、ＷＨＯが医療支援などを進めている。ロイター通信によると、死亡したのはオランダ人夫婦とドイツ人男性の３人。感染が確認された乗客１人が南アフリカで治療を受けているほか