ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアースケート女子金メダリストのアリサ・リュウが４日（日本時間５日）、自身のインスタグラムでルイ・ヴィトンのアンバサダーに就任したことを発表し、モデルショットを公開した。「ルイ・ヴィトン・ウーマンの尽きることのないエネルギー、大胆なスピリット、そして明るい個性を体現し、フィギュアスケートのチャンピオンであるアリサ・リュウが、その魅力的な存在感と勇敢な姿勢をもってア