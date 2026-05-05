ディズニーの人気アニメーション映画『塔の上のラプンツェル』（2010）の劇場向け実写映画版にて『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』（2016）のキャシアン・アンドー役で知られるディエゴ・ルナが新キャストに加わることが分かった。米が報じている。 ルナはこの度の実写版映画のために創作されたキャラクターを演じる予定。『ローグ・ワン』やTVシリ&