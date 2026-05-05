寝る前、子どもが目を輝かせて作っていた力作が、翌朝には無惨な紙くずに--。都内で会社員として働く男性Aさんが先日経験したのは、そんな"朝のホラー"だった。犯人は、強盗でも泥棒でもない。家族の一員として、毎晩静かに働いてくれているロボット掃除機である。●50枚のシール、ぜんぶ海の生き物「事件」の前夜。未就学児の子どもは、お気に入りの海の生き物シールに夢中だった。ジンベエザメ、クリオネ、カクレクマノミ……。