〈あなたの命と、そこにある小さな命を、今日まで守ってきてくれてありがとう〉親として、これほどうれしい言葉があるでしょうか。発信者は『働く親のためのサバイバルガイド』（2026年3月文響社）の著者で助産師の岸畑聖月さんです。（〈〉は同書からの引用、以下同）◆子ども、仕事、そして自分も大切岸畑さんは〈14歳での難病により妊娠・出産ができなくなったことをきっかけ〉に助産師になりました（大阪の総合病院、