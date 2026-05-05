「死刑制度に賛成という考えは、今も変わっていません」そう語るのは、日本で起きた凶悪事件のデータベースを25年以上にわたり個人で作り続けている「漂泊旦那（ひょうはくだんな）」さんだ。死刑囚や無期懲役囚の情報を収集・整理する中で、制度の矛盾や、人間の複雑さが見えてきたという。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●25年以上、たった一人で更新するデータベース──サイトを立ち上げたきっかけは？小学生の頃、江