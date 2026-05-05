せっかくの“ひとり時間”を楽しむはずだった登山で、見知らぬ男性にしつこく付きまとわれたとしたら……あなたならどうしますか？今回はそんな、山中で恐怖を感じた女性のエピソードをご紹介しましょう。◆一人登山中、突然声をかけてきた男性吉沢春菜さん（仮名・28歳）は、「一人登山」にハマり、都内からアクセスしやすい山へ足繁く通っていました。「まぁハイキングの延長といった感じで本格的な登山ではないのですが、