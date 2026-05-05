◆米大リーグアストロズ―ドジャース（４日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・アストロズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、初回の１打席目は三ゴロに倒れた。試合前時点で自己ワーストに残り「２」に迫る移籍後最長タイ１９打席連続無安打中。これで自己ワーストに残り「１」に迫る２０打席連続無安打となった。大谷は前日に敵地・カージナルス戦