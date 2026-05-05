阪神の門別啓人投手(21)、岡城快生外野手(22)、石黒佑弥投手(24)が5日、SGL尼崎でのファームの全体練習に合流した。3選手は出場選手登録を抹消される可能性が高まり、代わって複数の選手が1軍に合流する見込みだ。