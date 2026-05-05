韓国外務省はホルムズ海峡に停泊していた韓国企業が運航する船舶で爆発が起きたと発表しました。攻撃を受けたとの情報も出ています。【映像】ホルムズ海峡の様子（資料）韓国外務省の発表によりますと、4日午後8時40分ごろホルムズ海峡に停泊していた韓国企業が運航するパナマ船籍の船舶で、爆発と火災が発生しました。原因や被害状況は確認中ですが、韓国人6人を含む24人の乗組員に人命被害はないとしています。また韓国