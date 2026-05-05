「早く発進してよ」の伝え方ひとつでトラブルにつながることもあるから注意が必要信号待ちをしていて、信号が青に変わったのに前のクルマが動かない…。こんなとき、あなたはどうしますか。信号待ちをしていて、うっかり信号が青に変わったことに気がつかず、後続のクルマからクラクションを鳴らされたことはありませんか。。【画像】「えっ…」 これがクラクションを「鳴らすべき状況」です 画像で見る（16枚）当の本人