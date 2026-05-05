＜メキシコ・リビエラマヤオープン 最終日◇3日◇エル・カマレオンGC（メキシコ）◇6583ヤード・パー72＞なんとか4日間を戦い抜いた。だが、西村優菜は悔しさばかりをにじませた。最終日は3バーディ・3ボギーの「72」でプレー。トータル6オーバー・65位とわずかに順位を上げたものの、下位でのフィニッシュに肩を落とした。【写真】西村優菜のドレス姿は健康的＆清楚！前週土曜日に発症した左首痛を抱えたままの出場。開幕前日のプ