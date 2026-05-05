世界最高峰のカーレースF1と米国男子ツアーが公式インスタグラムを更新。フロリダ州で開催中の「キャデラック選手権」のプロアマ大会に、F1レーサーのセルジオ・ペレス（メキシコ）とカルロス・サインツJr.（スペイン）が参加したことを投稿した。【写真】F1レーサーの美しいゴルフスイング（全6枚）世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）と同組となったペレスは、これまで6勝を挙げており、「チェコ」の愛称で親しま