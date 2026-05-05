政府はこの夏、各府省庁の予算の無駄を点検する「行政事業レビュー」でＡＩ（人工知能）の活用を始める。事業内容の評価や改善提案といったレビューをＡＩに行わせる初の実証実験を実施する。効果が確認されれば、同様の機能を導入した新システムの運用を２０２８年度から開始する。各府省庁は毎夏、事業の目的や予算額、成果指標などをまとめた「レビューシート」を作成し、外部有識者を交えて自己点検している。点検結果を踏