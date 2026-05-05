「ロッキーズ２−４メッツ」（４日、デンバー）ロッキーズの菅野智之投手が先発し、５回１／３を４失点で２敗目を喫した。まさかの大暗転に本拠地も大きなタメ息につつまれた。５回まで４８球でメッツ打線をノーヒットノーランに抑えていた菅野。だが六回に悪夢が待っていた。先頭のベンジに甘く入ったスライダーを右中間へ運ばれた。先制ソロを被弾。許した初安打が痛恨の一発となりマウンドで思わず悔しそうな表情を浮かべ