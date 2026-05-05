元モーニング娘。の市井紗耶香（42）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。社会人になり新生活が始まった長女と会ったことを報告し、2ショットを披露した。【写真】「愛おしい時間でした」社会人になった長女との2ショットを披露した市井紗耶香市井は「日持ちする煮物やおばんざいをいくつか作りタッパーに詰めて、ひとり立ちした娘に会ってきた」と、母の愛が詰まった差し入れを持って駆けつけたことを報告。「新生活も