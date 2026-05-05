「2人でバイク雑誌を……」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、“仲が良いコンビ”について語った――。佐久間宣行氏○楽屋から「何だよこれ〜」「マジかよ〜」と楽しげな声4月29日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜28:30)では、コンビ仲の話題に。前回放送には、さまぁ〜ずがゲスト出演したが、CM中に大竹一樹と三村マサカズが一緒にトイレに行くシーンがあり、「いろんな業界