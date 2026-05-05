誰でも自分のゲノムを知ることができる 唾液から自分の体質やルーツがわかる かつては考えられなかったことですが、いまや、自宅にいながら自分のゲノムを知ることができる時代になりました。遺伝子情報をコンピュータで自動的に解析できるようになったことから、解析にかかる時間は飛躍的に速くなり、費用も格段に下がったので、より多くの人がゲノム解析をしやすくなりました。しかも、方法は簡単そのもの。わざ