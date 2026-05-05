天然資源に恵まれるアフリカが、なかなか成長できなかったのはなぜ？ 今も残る植民地時代以来の経済構造 アフリカには素晴らしい大自然や人類発祥の地というポジティブなイメージもありますが、一方で貧困や飢餓といったネガティブなイメージも付きまといます。実際、鉱物資源に恵まれていて、鉄鉱石や石炭・石油などの化石燃料、希少性の高い金やダイヤモンド、レアメタルなど、その埋蔵量は世界的に見ても指折り