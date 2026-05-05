四柱推命の成り立ち 歴史を知ることで解釈が深まる 四柱推命への理解をより深めやすくするために、ここでは成り立ちや歴史をご紹介します。重要な要素である天干地支は、殷の時代、占いに使われた獣骨に、甲骨文として刻まれていたことがわかっています。この時代、卜（卜占術）が非常に盛んで、天干地支の起源とも考えられますが、四柱推命の原書といわれるものはまだ見つかっていません。 その一方で、四柱推命の起源は、