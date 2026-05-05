おつまみの味方！「鶏むね肉」 価格もお安く、ヘルシー食材としても人気の「鶏むね肉」。普段のごはんやお弁当でも大活躍ですが、おつまみにしても最高です。今回は鶏むね肉だけを使用した、簡単なおつまみを4品ご紹介します。どれも調理工程が少ないので、お手軽に作れますよ。 包丁＆フライパン不要！コンソメと胡椒が相性抜群揚げなくてOK！レンジで唐揚げ一口サイズのマヨ焼き鳥 コスパがよく、簡単に作れる鶏むね肉のおつ