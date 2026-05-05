この5月1日で、天皇陛下（66）と雅子皇后両陛下（62）は、即位されて丸7年を迎えられた。令和の世の“国民の象徴”としてのお姿がすっかり定着した両陛下。おひとり娘の愛子内親王殿下（24）も交えたご一家の仲睦まじいお姿も度々報じられている。【写真】スーツをビシッときめて…。2年間の英国留学を終え、帰国した際の雅子さま（1990年、成田空港）が、今から20年余り前、当時、東宮家だったご一家が危機的状況にあったこと