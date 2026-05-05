【写真】威容を誇った帝国ホテル「ライト館」関東大震災にも耐えたかつての姿老舗ならではの“逸話”を堪能現在も盛んに報じられている日本のホテル開業ラッシュ。2026年も帝国ホテル 京都やカペラ京都、星のや奈良監獄（6月予定）、コンラッド名古屋（夏予定）など、新たなラグジュアリーホテルが注目されている。だが、真に日本を代表するホテルといえば、やはり老舗を挙げる向きは多い。東京「御三家」の1つである帝国ホ