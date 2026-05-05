アマチュア野球の指導者らに采配やチーム運営などについて、インタビューするスポニチアネックス連載「指導者の思考法」。第16回は春夏合わせて20度の甲子園出場を果たしている山梨学院・北村開コーチ（25）。同部に所属していた高校3年時に指導者としてのキャリアをスタートし、現在は投手部門の責任者を務めている。（取材アマチュア野球担当キャップ・柳内遼平）――北村コーチは若くして指導者を志したそうですね。山