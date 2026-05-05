5月27日に権利付き最終日を迎える5月の期末配当もしくは中間配当による利回りの高い上位30銘柄を取り上げました。これから配当狙いで買った場合に得られる配当金額とその利回りを示しています。 ※年間ベースの配当金額およびその利回りではありません。(5月1日現在) 対象月対象月 コード 銘柄名市場 配当利回り配当額PBR パソナＧ東Ｐ 4.68