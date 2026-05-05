2026年5月3日、中国メディアの大風新聞は、河川の汚染を告発した環境ブロガーが深夜に身元を隠した鎮政府職員の訪問を受けたと訴え、市民の間で個人情報流出への不信感を募らせていると報じた。記事は1日深夜に河南省のホテルに宿泊していた環境保護活動家ブロガーの部屋を正体不明の男2人が「話し合いたい」としつこくノックする事案があったと紹介。身の危険を感じたブロガーが警察に通報したところ、翌朝に地元派出所から「深夜