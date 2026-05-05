5日午前8時54分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ30km、地震の規模を示すマグニチュードは5.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度3を観測したのは、岩手県の宮古市と盛岡市です。【各地の震度詳細】■震度3□岩手県宮古市盛岡市■震度2□岩手県山田町普代村野田村二戸市八幡平