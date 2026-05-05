【エルサレム共同】米CNNテレビは4日、アラブ首長国連邦（UAE）が同日イランから飛来したミサイルを迎撃する際、イスラエルが供与した防空システム「アイアンドーム」を使用したと報じた。何発の迎撃に使われたかは不明。米ニュースサイト、アクシオスはアイアンドームに関し、米イスラエルとイランの戦闘開始後、イスラエルが国外向けに初めてUAEへ提供したと伝えていた。イスラエル軍の要員数十人を派遣したとされるほか、イ