● ロッキーズ 2 − 4 メッツ ○＜現地時間5月4日クアーズ・フィールド＞ロッキーズの菅野智之投手（36）が4日（日本時間5日）、本拠地でのメッツ戦に先発登板。5回までノーヒット投球を見せるも6回に集中打を浴び、6回途中3安打4失点の結果で今季2敗目（3勝）を喫した。初回は先頭のソトを1球で三飛に仕留めるなどテンポ良く9球で3者凡退スタート。2回も打たせて取る投球でゼロ刻んだ。3回は先頭打者に四球を与えたものの、