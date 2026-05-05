「報道されない摘発」が日常的に日本最大の繁華街である新宿・歌舞伎町で、違法行為を行っているスカウトや客引きの摘発が相次いでいる。「第二次浄化作戦」「静かな摘発」とさえ呼ばれ始めているこの動きのウラでは何が起きているのか。警視庁は１月に「トクリュウ」との関係が示唆されている指定暴力団住吉会傘下の「幸平一家」に対し、新たに特別対策本部を設置。さらに４月１日からは、捜査を指揮する本部長を刑事部長から副総