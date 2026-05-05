猫がおやつ欲しさにお手をしてみたけど、本当にもらえるのか考えてしまったようで…？あまりにも可愛すぎる表情と行動が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で19万回表示を突破し、2万件以上のいいねを記録。「可愛い」と多くの方からコメントが寄せられることとなりました。 【写真：おやつが欲しくて『お手』をするネコ→表情を見ると……尊すぎる瞬間】 おやつがほしくて… Xアカウント「そぼ