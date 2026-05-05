英国のブランド、アニヤ・ハインドマーチがハンドバッグやレザーグッズの英王室公認ブランドとして、カミラ王妃からロイヤル・ワラント(王室御用達)を授与された。王室に5年以上にわたり商品やサービスを提供してきた企業に与えられる栄誉で、品質、持続可能性、職人技への取り組みが評価された。 【写真】気品あふれるカミラ妃 ハインドマーチはWWDに声明を発表し、「今回の任命は身に余る光栄であ