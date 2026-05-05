女優のシャーリーズ・セロン(50)が、若々しい肌を保つ秘訣を明かした。主演映画「アペックス・プレデター」のプロモーションの一環として出演したポッドキャスト番組で、ここ2年間続けている美容法が「どんなローションやクリームより効果があった」と語っている。 【写真】養子の娘2人と頬を寄せ合う有名女優ママとしての姿 番組で容姿維持のコツを聞かれたシャーリーズ