◆米大リーグロッキーズ２―４メッツ（４日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が４日（日本時間５日）、本拠地・メッツ戦に先発し、６回途中で６１球を投げ、３安打４失点で降板して２敗目（３勝）を喫し、防御率は３・４１となった。５回までは完璧な投球だった。ソト、ビシェットら好打者が並ぶメッツ打線に対し、２回までは１人の走者も出さないパーフェクト投球。３回には先