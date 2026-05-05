2026年7月3日(金)より全国公開となる映画『トイ・ストーリー５』5月5日の“おもちゃの日”にちなみ、『トイ・ストーリー』から『トイ・ストーリー４』までの中で描かれた感動の名シーンを振り返りながら、最新作『トイ・ストーリー５』へと繋がる特別映像が公開されました。 ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』おもちゃの日特別映像 『トイ・ストーリー3』ディズニープラスにて見放題独占配信中©2026