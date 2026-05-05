4日、ニューヨークの国連本部で開かれたNPT再検討会議の第2委員会（共同）【ニューヨーク共同】米ニューヨークで開催中の核拡散防止条約（NPT）再検討会議は4日、核不拡散を扱う第2委員会の討議を始めた。NPTからの脱退を表明し核・ミサイル開発を続ける北朝鮮に懸念を示し、復帰を求める声が各国から相次いだ。韓国の代表は「北朝鮮の核開発はNPTの信頼性に対する重大な挑戦だ」と述べ、北朝鮮が核保有国と自称するのを「国