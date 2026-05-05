【SVリーグ】ウルフドッグス名古屋 3ー2 広島サンダーズ（5月2日・男子CS準々決勝）【映像】直後、睨み合いに発展 実際のプレーの様子男子バレーで、ネットを挟んで両者が睨み合い、言い合う一触即発の雰囲気に発展。珍しい緊迫の光景にはファンも思わず「ヒヤヒヤする」と心配の声をあげる一幕があった。大同生命SVリーグ男子のチャンピオンシップ（CS）クォーターファイナルの第2戦が行われ、レギュラーシーズン4位のウルフ