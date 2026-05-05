ディズニー＆ピクサーの人気シリーズ最新作『トイ・ストーリー５』が、7月3日に全国公開される。5月5日、「おもちゃの日」にあわせ、シリーズの感動の名シーンを振り返りながら、最新作へつながる特別映像が解禁された。【動画】記事内で紹介している「おもちゃの日」特別映像国民の祝日「こどもの日」である5月5日は、日本玩具協会と東京玩具人形問屋協同組合が「こどもによい玩具を与える」ことや、「玩具を大切にする」こと