近所中に大好きな人がたくさんいるという、人間が大好きで人懐こいぷぅ太郎くん。散歩中に大好きなご近所さんに出会った時の嬉しそうな様子がとても可愛らしくて、大きな反響を呼びました。 「みんなが幸せになりますね」「私も覚えてもらえるくらいもふもふしたい！」と話題となり、67万回以上再生されています。 【動画：街の人々に愛されている犬→散歩中に出会うと…ご近所付き合いが上手すぎる『尊い光景』】 いつもお世