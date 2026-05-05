鹿児島県産茶を振る舞う「かごしま百円茶屋」が4月19日、清泉女子大学（東京都品川区）で新入生歓迎のために開かれたガーデンパーティーに出店した。本館（旧島津家本邸）のツツジが咲く奥庭に、緋毛氈を敷いた茶屋風のベンチとテント、野点傘を設置。南九州市産「ゆたかみどり」の深蒸し一番茶をお茶菓子付き100円で350人に提供した。鹿児島県茶業会議所は2008年に「かごしま百円茶屋」を始めた。緑茶飲料が普及して茶葉購入