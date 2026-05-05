ケルチ海峡大橋を警備していたロシア艦艇が攻撃を受けるウクライナ海軍は2026年4月30日、ケルチ海峡大橋を警備するロシア艦艇に対する夜間攻撃を成功させたと発表し、その様子を捉えた映像を公開しました。【映像】夜間にロシア艦艇が急襲される瞬間クリミア大橋は、ロシア本土とクリミア半島を結ぶ橋で、ロシアによるクリミア併合後に完成。道路だけでなく、鉄道も併設されています。ウクライナのへルソン州やザポリージャ州